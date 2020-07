Les combats s’atténuent à la frontière arméno-azerbaïdjanaise

L’Arménie et l’Azerbaïdjan n’ont signalé aucune violation grave du cessez-le-feu le long de leur frontière vendredi, et ce après plusieurs jours de combats intenses qui ont entraîné la mort d’au moins 16 soldats et des dizaines de blessés.

L’armée arménienne a déclaré vendredi en fin d’après-midi que les forces azerbaïdjanaises n’avaient fait que tirer des armes légères sur ses positions dans la province de Tavush, lieu des combats.

« Aucune artillerie ni autre arme lourde n’a été utilisée », a rapporté un porte-parole militaire, Artsrun Hovannisian, lors d’une conférence de presse à Ijevan, le centre (...)