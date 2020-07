Violations de la trêve par l’Azerbaïdjan : Nikol Pachinian veut des garanties

Le Premier ministre Nikol Pachinian a appelé samedi à un nouveau mécanisme international pour maintenir le cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabagh et a ajouté que l’Arménie et l’Azerbaïdjan devraient poursuivre les pourparlers de paix après les derniers affrontements meurtriers à leur frontière.

Pachinian a rencontré le ministre arménien de la Défense, Davit Tonoyan, et les principaux généraux de l’armée pour discuter de la situation dans une section frontalière instable où au moins 16 soldats azerbaïdjanais et arméniens ont été tués lors de violents combats qui ont éclaté le 12 juillet. Les autorités militaires d’Erevan et de Bakou n’ont signalé aucune graves violations du cessez-le-feu là-bas pour la deuxième journée consécutive.

Dans ses remarques liminaires lors de la réunion, Pachinian a de nouveau accusé l’Azerbaïdjan d’être la cause de la pire escalade du conflit du Karabagh depuis 2016, affirmant que celle-ci avait été déclenchée par une tentative ratée de l’Azerbaïdjan de s’emparer d’un poste frontière arménien.

Pachinian a noté que le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a intensifié sa « rhétorique belliqueuse » et a menacé de se retirer des pourparlers de paix au Karabagh dans les semaines qui ont précédé cette flambée des tensions. L’armée arménienne a prouvé la semaine dernière que l’Azerbaïdjan ne peut pas résoudre militairement le conflit de longue durée, a-t-il assuré.

Pachinian a également condamné comme « crime contre l’humanité » une menace azerbaïdjanaise de lancer une attaque de missiles contre la centrale nucléaire de Metsamor en Arménie.

« Nous devons tous enfin sortir du tourbillon des déclarations continues sur les violations du cessez-le-feu et créer un système international de surveillance crédible, a prôné le Premier ministre arménien. En outre, le processus de négociation dans le cadre de la présidence du Groupe de Minsk de l’OSCE devrait se poursuivre et l’Azerbaïdjan devrait enfin adopter une position constructive. »

Bakou prétend, quand à elle, que la partie arménienne elle-même a provoqué les hostilités en attaquant les positions de l’armée azerbaïdjanaise dans le district occidental de Tovuz, limitrophe de la province arménienne de Tavush.

Jeudi dernier, Aliev avait de nouveau menacé de se retirer des pourparlers de paix avec l’Arménie, affirmant qu’ils n’avaient jusqu’à présent « pas de sens ». Il avait ajouté que les médiateurs américain, russe et français codirigeant le groupe de l’OSCE à Minsk devraient faire davantage pour rendre les négociations « substantielles », en plus d’essayer d’empêcher les violations de la trêve.

Dans une déclaration conjointe publiée mercredi dernier, les médiateurs ont souligné « l’importance de renvoyer les observateurs de l’OSCE dans la région dès que les circonstances le permettront ».

Aliev et l’ancien président arménien Serge Sarkissian sont parvenus à des accords sur le renforcement du régime fragile de cessez-le-feu au cours d’une série de réunions en face à face tenues après les hostilités d’avril 2016 au Karabagh. Ils ont expressément convenu de permettre à l’OSCE de déployer davantage d’observateurs sur le terrain dans la zone de conflit et d’enquêter sur les violations de la trêve qui s’y produisent.

Bakou a par la suite refusé de mettre en œuvre ces garanties contre des combats meurtriers, affirmant toutefois qu’elles pouvaient consolider le statu quo. Pachinian n’a pas précisé s’il souhaitait maintenant relancer les accords de confiance d’Aliev avec Sarkissian négociés par les médiateurs.

Les graves escarmouches le long de la section Tavush-Tovuz de la frontière arméno-azerbaïdjanaise semblent s’être largement arrêtées jeudi après-midi. Un porte-parole du ministère azerbaïdjanais de la Défense a relevé samedi matin que la situation y restait « relativement calme ».

Un porte-parole de l’armée arménienne, Artsrun Hovannisian, a rapporté quant à lui que les forces azerbaïdjanaises avaient « sporadiquement » tiré des armes légères pendant la nuit. Il a évoqué un « potentiel » persistant de nouvelles attaques contre les troupes arméniennes déployées dans la région montagneuse.

« S’ils recourent à des provocations à grande échelle, ils obtiendront une réponse adéquate », a averti Hovannisian lors d’une conférence de presse.

Pendant ce temps, l’armée du Karabagh, soutenue par l’Arménie, a affirmé avoir abattu un drone militaire azerbaïdjanais tôt dans la journée de samedi. Il a publié des photographies de ce qu’il a décrit comme un drone Orbiter-3 de fabrication israélienne gisant dans un champ.

Hovannisian a affirmé que la destruction signalée du véhicule aérien sans pilote ne signifie pas nécessairement que des combats pourraient bientôt éclater sur la « ligne de contact » arméno-azerbaïdjanaise autour du Karabagh.