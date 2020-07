La guerre contre l’abricot arménien

Héléna Gabrielian, journaliste à RFI, nous conte une lamentable histoire d’azéris piétinant l’abricot arménien sur un marché de Moscou.

« Je voulais vous raconter cette incroyable histoire de la guerre contre l’abricot d’Arménie. Mi-juillet, alors que la situation est devenue tendue à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, quelques hommes Azerbaïdjanais a Moscou ont démonstrativement piétiné des boîtes remplies d’abricot arméniens. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, les propriétaires de l’un des plus grands marchés grossistes de Moscou, eux aussi Azerbaïdjanais, ont interdit la vente d’1.5 tonnes d’abricots d’Arménie déjà arrivés sur le territoire russe, contre toute principe de libre circulation de marchandises dans l’Union eurasienne dont l’Arménie est membre. Alors que l’ambassade d’Arménie à Moscou à déposé plainte à la police, l’immense communauté arménienne de Russie s’est massivement mobilisée pour acheter les abricots bloqués dans les cargaisons. La mobilisation à été tellement rapide et d’envergure qu’en une journée les stocks se sont vidés. Les abricots d’Arménie ont été achetés non seulement pour faire des compotes et confitures mais aussi pour être distribués dans les hôpitaux et orphelinats. A la fin de cette belle action de paix en réponse à la guerre déclarée, le peuple arménien, coupé de ces racines mais toujours soudé, a dansé « Berd » (traduction : forteresse) devant ce marché de Moscou. Voici quelques vidéos de cette histoire d’abricot étrangement retrouvé entre guerre et paix. »