La Paroisse apostolique arménienne de Beaumont (Marseille) s’inquiète du silence des élus et organisations sur les évènements de la frontière arméno-azérie

Paroisse Apostolique Arménienne de Beaumont, Saint Grégoire l’Illuminateur

COMMUNIQUÉ

Gilbert Derderian pour le Conseil Paroissial Saint Grégoire l’Illuminateur de Beaumont

Une déclaration commune de la représentation nationale a été signée le 17 juillet 2020 par 11 Députés et Sénateurs Français ! Ils dénoncent les agissements toujours très hostiles et peu courageux de l’Azerbaïdjan lequel bombarde régulièrement les villages situés dans la région frontalière du Tavush (nord-est de l’Arménie), majoritairement des bâtiments publics et des habitations abritant des civils et des enfants.

Bravo et merci à ces 11 HÉROS qui ont nommément signé ! Mais où sont les autres ? Députés, Sénateurs, Maires, Conseillers Régionaux, Départementaux,

Métropolitains .... Que le dernier ferme la porte !

Où sont-ils, les fraîchement élus, ceux qui ont bénéficié depuis de nombreux mois des selfies de campagne accompagnés d’un fidèle et toujours très loyal bulletin de vote ?

Il nous en manque près de deux milliers capables de parler d’une seule voix en lieu et place de l’inaudible myriade des Associations Communautaires Arméniennes.

Où est-elle cette représentation nationale ? Où sont les descendants de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, celles et ceux du pays des droits de l’Homme ? Les représentants du Pays des Lumières se seraient-ils mis en veilleuse face à l’ombre, la très occulte face cachée de la Turquie, quand depuis plusieurs jours, l’Azerbaïdjan bombarde régulièrement des villages situés dans la région frontalière du Tavush ?

Dans ces temps très tourmentés, avec le sentiment d’être esseulé face aux 179 million de followers de Kim Kardashian, la Paroisse Saint Grégoire l’Illuminateur de l’Eglise apostolique arménienne de Beaumont à Marseille réitère ses plus vifs remerciements aux 11 valeureux Députés et Sénateurs issus de tous les bords politiques et tient à apporter tout son soutien aux populations ainsi qu’aux soldats arméniens touchés par ces attaques, alors qu’ils ne désirent pourtant qu’une seule chose : vivre en paix !

