Un homme de 48 ans tombe du « Pont du Diable » près de Goris et meurt sur le coup

Voilà un fait qui va encore alimenter les superstitions et les croyances anciennes. Le 18 juillet vers 19 heures, les secouristes de Goris étaient appelés au « Pont du Diable » situé non loin de la ville. Un homme était tombé de ce pont dans un ravin. Les pompiers ont alors découverte en contrebas du pont, le corps d’un homme Gevorg M. (48 ans) qui était tombé du « Pont du Diable » dans un ravin de 25 mètres en dessous du pont et était mort probablement sur le coup de sa chute. Les légendes maléfiques liées à ce pont vont continuer…

Krikor Amirzayan