Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a de nouveau menacé de se retirer des négociations avec l’Arménie, l’accusant d’entraver la résolution du conflit du Haut-Karabakh recherchée par l’Azerbaïdjan.

Aliyev a également réitéré ses critiques à l’égard des médiateurs américains, russes et français qui co-dirigent le groupe de Minsk de l’OSCE, déclarant qu’ils devraient s’efforcer non seulement de maintenir le cessez-le-feu dans la zone de conflit, mais aussi de rendre les pourparlers arméno-azerbaïdjanais « substantiels ».

« Nous n’allons pas tenir des négociations et des vidéoconférences sans intérêt pour faire (...)