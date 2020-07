Le leader tchétchène Ramzan Kadyrov appelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan à la baisse de la tension par le dialogue pour la paix

Ramzan Kadyrov le chef de la Tchétchénie a appelé à la paix suite à la tension frontalière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a également rappelé que le peuple tchétchène connait plus que tout autre peuple le prix de la paix et les souffrances de la guerre.

"Par notre propre expérience nous savons qu’il est bon de prévenir la guerre et tout faire pour que les questions difficiles connaissent un règlement pacifique. Aujourd’hui nous voyons que la tension est aiguisée à la frontière arméno-azérie. Les deux Etats sont des frères pour nous. Mais les évènements tragiques qui s’y déroulent sont douloureux non seulement pour la Russie mais tout le Caucase et les pays de la CEI » dit Ramzan Kadyrov, propos émis sur Telegram.

Il a appelé l’Arménie et l’Azerbaïdjan ainsi que les dirigeants de tous les pays à prendre les mesures pour arrêter le conflit.

« Tout doit être fait afin que les parties arrivent à la paix. Dans le cas contraire cette confrontation se transformera en guerre et les conséquences seront tragiques et pas seulement pour tout le Caucase. Nous nous souvenons les évènements qui se sont déroulés au Karabagh et les nombreuses pertes humaines qu’à apporté cette guerre. Et aujourd’hui il y a encore des morts et la situation est tendue » dit le leader de la Tchétchénie qui a appelé l’Arménie et l’Azerbaïdjan ainsi que les partenaires engagés à s’assoir autour d’une table de négociations pour la paix dans la région.

