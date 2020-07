Le 17 juillet, l’ambassadeur Andranik Hovhannisyan, représentant permanent de l’Arménie a fait une déclaration au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur l’agression déclenchée par l’Azerbaïdjan contre l’Arménie. Il a souligné en particulier qu’à partir de juillet 12, l’Azerbaïdjan s’est livré à des bombardements avec des mortiers, de l’artillerie lourde et des drones visant délibérément l’infrastructure civile et la population sur le territoire de la République d’Arménie. Ces attaques brutales sont apparues immédiatement après les déclarations des dirigeants de l’Azerbaïdjan qui ont fait des revendications territoriales à l’Arménie. En outre, l’Azerbaïdjan a publiquement déclaré que le processus politique de règlement pacifique des conflits était inutile et à menacé de résoudre ce problème par la force. Hier, le porte-parole du MoD d’Azerbaïdjan a publiquement menacé de lancer une attaque de missiles contre la centrale nucléaire arménienne. La haine et la xénophobie contre les Arméniens en Azerbaïdjan ont été bien signalées par des organisations internationales, notamment par le CERD et l’ECRI du Conseil de l’Europe.

En ce qui concerne le Haut-Karabakh lui-même, il convient de souligner qu’il n’a jamais fait partie de l’Azerbaïdjan indépendant, et Bakou n’a jamais exercé sa souveraineté sur lui. Par conséquent, l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan n’a rien à voir avec le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh a organisé un référendum et déclaré l’indépendance en pleine conformité avec le droit international et ensuite le cadre constitutionnel-législatif de l’URSS.

Les médiateurs internationaux du conflit, les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, accordent pleinement le plein crédit au droit des personnes à l’autodétermination, comme l’un des principes du règlement du conflit du Haut-Karabakh. Cela a été soutenu par tous les États participants de l’OSCE, y compris l’Azerbaïdjan lui - même. En outre, les médiateurs ont rappelé à maintes reprises que le futur statut juridique du Haut-Karabakh devrait être déterminé par la libre expression juridique de la volonté de sa population ".