Agression de l’Azerbaïdjan contre le Tavouch : communiqué officiel du Comité Central du Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN.

Au cours des cinq derniers jours, l’agression continue des forces azerbaïdjanaises en direction de la région arménienne de Tavush et le bombardement de villages pacifiques dans la région prouvent une fois de plus que le régime dictatorial de l’Azerbaïdjan ne renoncera pas à son intention répréhensible de rechercher une résolution militaire du conflit en Artsakh, continuant ainsi d’être le principal obstacle à un règlement pacifique. Nous condamnons également la position manifestement unilatérale de la Turquie dans la situation actuelle, qui ne peut que contribuer à la déstabilisation supplémentaire de la région.

Les événements récents ont réaffirmé que l’armée arménienne, courageuse et capable, est non seulement prête à défendre les frontières du pays, mais à améliorer ses positions de combat par des actions précises. Nous espérons que le régime azerbaïdjanais qui a eu les fausses illusions de la suprématie militaire et qui, pendant de nombreuses années, a fait des déclarations belligérantes et des menaces de guerre contre l’Arménie et l’Artsakh, tire les bonnes conclusions à la lumière des derniers développements et revienne à la table des négociations.

Ces jours-ci, plus que jamais, nous apprécions l’importance de l’unité et de la cohésion dans notre quête pour faire face non seulement à l’ennemi visible mais aussi invisible qui continue de représenter la plus grande menace pour le bien-être et l’avenir de notre patrie. Par conséquent, nous exhortons à nouveau nos compatriotes vivant en Arménie et en Artsakh, à suivre les lignes directrices dans la lutte contre l’épidémie de Coronavirus, en gardant à l’esprit le principe de « ligne de front puissante, arrière puissant ».

Vive l’armée arménienne !

Salut aux soldats tombés au combat !

17/07/2020

Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN

Comité Central