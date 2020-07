L’abricot d’Arménie fut à la fête à Moscou par les milliers d’Arméniens qui ont organisé un rassemblement en son honneur

Suite à la provocation des Azéris qui écrasaient des abricots d’Arménie sur les marchés de Moscou par vengeance des victoires arméniennes sur le front, les Arméniens de la capitale russe ont répondu de fort belle manière. Ils ont organisé samedi 18 juillet un Festival de l’abricot (prunus armeniaca en latin) à Moscou en présence de milliers d’Arméniens venus chanter, danser des kotcharis et faire la fête de l’abricot arménien. Répondant ainsi à l’éviction des camions chargés d’abricots et fruits et légumes d’Arménie depuis le marché agricole « Food City » de Moscou, sous la pression des Azéris.

Krikor Amirzayan