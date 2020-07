Gilbert-Luc Devinaz, président du groupe d’amitié France-Arménie du Sénat, appelle l’ensemble des membres du Groupe de Minsk à tout faire pour éviter l’escalade

De violents affrontements armés ont éclaté dimanche à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et ont causé plusieurs morts. M.Gilbert-Luc Devinaz, président du groupe d’amitié France-Arménie du Sénat,exprime sa très grande inquiétude face à cette explosion de violences, sombre résultat d’une escalade observée au cours des dernières semaines. La France qui copréside le Groupe de Minsk conjointement avec les Etats-Unis et la Russie, assume dans ce dossier une responsabilité particulière pour amener l’une et l’autre partie à consentir les efforts nécessaires pour la résolution du conflit territorial du Haut-Karabagh, préparer les conditions de l’instauration d’une paix durable, assurer la protection des populations dans un monde apaisé, nécessairement propice au développement du Caucase méridional et offrir à ses habitants des perspectives d’avenir favorables et l’assurance de relations de voisinage harmonieuses.L’engagement résolu des coprésidents du Groupe de Minsk restera vain tant que des postures belliqueuses continueront et qu’il ne sera pas relayé par toutes les parties prenantes pour que leurs peuples vivent sereinement dans une région devenue stable.L’ensemble des Etats membres du Groupe de Minsk doivent aussi contribuer à cette œuvre de paix en affichant tout d’abord une nécessaire neutralité dans cette instance de négociation et en usant de leurs relations privilégiées avec l’une ou l’autre des parties au conflit pour leur faire admettre qu’il n’y a qu’une issue à ce dossier, la conclusion d’une paix durable entre les protagonistes. Le sénateur Gilbert-Luc Devinaz lance un appel particulier aux pays voisins des deux belligérants afin qu’ils accompagnent par leurs actions diplomatiques l’impérieuse et immédiate cessation des hostilités.