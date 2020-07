L’Arménie est présente encore plus avec l’ouverture de l’épicerie à l’enseigne « Erévan-Shop » à Valence (Drôme) au 76 rue Madier de Montjau à quelques pas du boulevard. Un établissement qui vient d’ouvrir ses portes il y a à peine quelques jours, tenu par le jeune Manvel Safarian.

L’épicerie fine propose des produits d’Arménie avec du lavache le pain arménien, des confitures Noyan « made in Armenia », la célèbre eau minérale Jermuk (Tchermouk), les bières dont la célèbre Kilikia, des vins « Armenia », « Areni » ou autres et des dizaines de produits d’Arménie. Mais également des produits originaires de Russie, d’Ukraine, des pays de l’Est ainsi que du Liban et du Moyen-Orient.

A l’épicerie « Erévan-Shop » de Valence, les goûts et saveurs de l’Arménie et des pays de l’Est et du Moyen-Orient sont à nos portes. Des produits prêts à être consommés.

Renseignements : tél. 04 26 42 09 24

Krikor Amirzayan (reportage à Valence)