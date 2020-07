Déjà plus de 40 000 pneus envoyés au front, toutes les villes d’Arménie à l’exemple de Gumri sont mobilisées pour la sécurité des soldats Arméniens du front

A l’exemple de nombreuses villes en Arménie, à Gurmi la deuxième ville d’Arménie et dans les communes de la région du Chirak la population récupère des pneus usés de véhicules pour les acheminer au front dans la région du Tavouch à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La population remplit et achemine également sur le front des milliers de sacs de sables qui amortissent les tirs ennemis et protègent nos soldats. De scènes identiques nous avions vus dans les villes et villages d’Arménie et de l’Artsakh lors de la Guerre de 4 jours d’avril 2016 en Artsakh. Aujourd’hui ce sont des combattants vétérans de la guerre victorieuse de l’Artsakh ou des membres proches des nombreuses familles des soldats Arméniens qui encouragent cette initiative de diriger vers le fort ces protections, depuis l’agression de l’Azerbaïdjan le 12 juillet. Sur de nombreux points sont réunis en Arménie des pneus de véhicules. 30 camions ont déjà transporté au front plus de 40 000 pneus et l’opération continue car toute l’Arménie, l’Artsakh et la diaspora sont derrière les soldats Arméniens.

Krikor Amirzayan