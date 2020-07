Les Arméniens manifestent contre l’agression azérie de l’Arménie devant l’Ambassade d’Azerbaïdjan aux Pays-Bas

Les Arméniens ont protesté ce samedi 18 juillet devant l’Ambassade d’Azerbaïdjan à La Haye (Pays-Bas) pour condamner l’agression de l’Arménie et de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan. Beaucoup de jeunes Arméniens arborant fièrement le tricolore arménien faisaient face quelques dizaines d’Azéris qui tenaient également le drapeau de leur pays. Les jeunes Arméniens utilisaient également des fumigènes aux couleurs du drapeau de l’Arménie, rouge-bleu-organe.

« Comme dans les années 1990 nous où nous avons mis à genoux ton père et sauvé l’Artsakh, nous ferons la même chose avec toi, on te mettra à genoux, Ilham Aliev » cria l’un des jeunes. Les Arméniens dansaient, chantaient et scandaient « Arménie », « Artsakh », « Aliev dictateur » à quelques pas de l’Ambassade d’Azerbaïdjan aux Pays-Bas.

Krikor Amirzayan