Trois dimensions du Leadership expliquées aux Jeunes Professionels Arméniens

Bruxelles, le 13 juillet 2020 - Des centaines de participants d’une quarantaine de pays ont assisté au webinaire Goriz de l’UGAB le 4 juillet dernier pour écouter trois leaders d’opinion du monde arménien partager leur expérience et leurs réflexions sur le thème du leadership.

Organisé par l’UGAB Europe comme un séminaire en ligne ouvert au public, venant s’ajouter au programme de formation de l’année 2020, le webinaire a donné l’occasion à de jeunes professionnels arméniens du monde entier d’apprendre de l’expérience de ces trois dirigeants du monde de l’entreprise et de la philanthropie : Ari Libarikian (McKinsey & Company), Ani Kharajian (Harvard Business School) et Ruben Vardanyan (Aurora Humanitarian Initiative).

Modéré par Armen Ovanessoff, directeur principal chez Accenture, le webinaire s’est concentré sur trois dimensions du leadership : se diriger soi-même, diriger les autres et diriger les organisations.

Directeur principal à la Harvard Business School, Ani Kharajian expliqua comment la façon dont les dirigeants travaillent avec leur équipe peut faire toute la différence dans la réalisation de leurs objectifs, même dans des contextes difficiles et peu familiers. Diriger son équipe avec empathie, humilité et ouverture d’esprit, tout en restant proche de ses valeurs fondamentales, permet de réussir malgré les éventuelles barrières culturelles et linguistiques. Kharajian a également souligné l’importance d’être très clair sur nos erreurs : « sachez quand vous ne savez pas et soyez honnête car c’est là que nous pouvons prospérer, quand nous reconnaissons nos faiblesses et qu’ensemble nous donnons le meilleur de nous-mêmes ».

Dans son intervention, Ruben Vardanyan, entrepreneur et philanthrope russo-arménien, examina à quel point les styles de leadership ont évolué au cours des dernières décennies et comment les compétences en matière de leadership sont devenues de plus en plus essentielles aujourd’hui, tant dans le monde professionnel que dans nos sphères privées. Vardanyan releva également que les mesures du succès ont complètement changé au fil du temps, ajoutant que “l’échec aujourd’hui fait partie du processus”, tout en rappelant que « le succès ne vient que lorsque l’on s’engage pleinement et qu’il faut être prêt à tout perdre ».

Enfin, Ari Libarikian, associé principal du bureau new-yorkais de McKinsey & Company et membre du conseil d’administration de l’UGAB monde, présenta un point de vue détaillé sur la manière de diriger des organisations avec succès, en particulier en période de crise lorsque des compétences encore plus fortes en matière de leadership sont nécessaires. Il identifia trois éléments clés qu’une organisation doit posséder afin de réussir : un objectif central, une stratégie et une culture (un ensemble de valeurs). M. Libarikian expliqua la notion de “servant leadership” - « le dirigeant serviteur”, selon laquelle un dirigeant dirige en donnant l’exemple, et préconisa l’approche »tester et apprendre« . En temps de crise, Libarikian précisa également que »nous devons privilégier la franchise au détriment du charisme. Dans un tel contexte, nous avons besoin d’’honnêteté et d’ouverture d’esprit de la part d’un leader".

Les présentations des intervenants ont été suivies d’une table ronde sur la manière d’agir et de créer un impact en Arménie. Les secteurs des nouvelles technologies et de l’éducation sont apparus comme deux domaines d’investissement essentiels et prometteurs dans lesquels la diaspora pourrait s’engager et faire la différence.

Le webinaire s’est terminé par une session interactive répondant à la question suivante : que changeriez-vous ou que feriez-vous pour être un meilleur leader cette année ? Les mots qui apparurent l’un après l’autre à l’écran - écoute, résilience, sur-communication, confiance, servant-leader, ouverture d’esprit, solidarité, passion, etc. - ont donné le ton sur la manière d’atteindre nos objectifs en tant que leaders d’aujourd’hui et de demain. A travers son programme Goriz, l’UGAB Europe vise précisément à contribuer à ce développement du leadership auprès de tous ses participants.

Pour plus d’information au sujet du programme Goriz, veuillez visiter son site internet au lien suivant : https://www.leadership.am/

L’UGAB Europe coordonne et développe les activités paneuropéennes de l’Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB ou AGBU en anglais). Créée en 1906, l’UGAB dirige de nombreux programmes dans les domaines de la recherche académique, de la préservation et de la promotion du patrimoine, de l’éducation et de la culture, ainsi que des projets de sensibilisation et de formation au leadership.