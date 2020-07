La MCAGD condamne l’agression de l’Arménie par l’Azerbaïdjan

Communiqué de la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné (MCAGD).

L’Arménie vient de subir une attaque militaire de l’Azerbaïdjan.

La MCAGD, condamne vivement cette intervention militaire qui atteint pour la première fois la frontière nord de l’Arménie.

Membre du CCAF, elle relaie le communiqué émis par son bureau national.

Le CCAF condamne avec la plus grande fermeté cette agression militaire qui répond clairement à la volonté affirmée par Ilham Aliev d’élargir le champ du conflit à toute l’Arménie, voire à l’entité arménienne en tant que telle, dans la grande tradition de l’ottomanisme et du panturquisme. Le soutien diplomatique et militaire de la Turquie d’Erdogan à cette offensive met quant à lui en évidence, si besoin était, les velléités criminelles convergentes des dirigeants turcs et azerbaïdjanais qui continuent de puiser leur inspiration aux meilleures sources de la domination historique dont ils se réclament et qu’ils s’emploient à faire renaître.

Cette attaque s’inscrit dans le droit fil de la politique belliqueuse de l’Azerbaïdjan, dont le budget militaire équivaut au PIB de l’Arménie. Elle fait aussi écho aux démonstrations de force d’Erdogan tant à l’intérieur de ses frontières contre ses opposants et les minorités, qu’à l’extérieur avec ses pressions et son interventionnisme militaire inacceptable contre différents États du pourtour de la Méditerranée. Le tout sur fond de chantage permanent contre l’Europe et ses voisins.

Le CCAF appelle les pays coprésidents du Groupe de Minsk à réagir avec la plus grande fermeté à cette agression d’Ilham Aliev - à la fois clone et caricature d’Erdogan dans le Caucase - , qui doit être étouffée dans l’œuf sous peine d’enflammer à nouveau la région, avec des conséquences imprévisibles sur la paix du monde.

Le CCAF appelle notamment la France à faire entendre sa voix et à condamner sans réserve tout recours aux armes contre ce qu’il reste de l’entité arménienne, dont le combat pour la survie, cent ans après le génocide, participe à part entière des valeurs les plus essentielles de la démocratie et de la civilisation.

dernière minute :

— Aujourd’hui, le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan a officiellement déclaré que les forces armées azerbaïdjanaises pourraient lancer des attaques de missiles contre la Centrale Nucléaire de Metsamor (CNM) de la République d’Arménie.

Il s’agit d’une menace criminelle manifeste pour l’ensemble de la population de la République d’Arménie. Une telle déclaration démontre une intention évidente de commettre un crime de guerre grave. Elle peut précipiter une catastrophe humanitaire non seulement en Arménie mais pour toute la région.

Cette déclaration est une menace d’intimidation et de terrorisme apparente contre la population civile, ce qui est absolument interdit par le droit international humanitaire.

Le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie porte à l’attention des organisations internationales sur la déclaration menaçant les civils et portant atteinte au système international des droits de l’homme.

Հայաստանը ենթարկվել է ռազմական հարձակման Ադրբեջանի կողմից :

Գրենոբլի և Դոֆինեի Հայկական մշակույթի տունը դատապարտում է այդ գործողությունները, որոնք առաջին անգամ ծավալվում են Հայաստանի հյուսիսային սահմանում :

Հանդիսանալով CCAF-ի (Ֆրանսիայի Հայկական ասոցիացիաների համակարգող խորհուրդ) անդամ՝ մենք միանում ենք մեր ազգային գրասենյակի հայտարարությանը :

CCAF-ը խստագույնս դատապարտում է այս ռազմական ագրեսիան, որը հստակ արտացոլում է Իլհամ Ալիևի մտադրությունը ռազմի դաշտը Հայաստան տեղափոխելու վերաբերյալ, ինչը պարբերաբար փորձել են անել օսմանիստներն ու պանթուրքիստները : Թուրքիայի դիվանագիտական և ռազմական աջակցությունը այս գործողություններին ապացուցում են թուրք և ադբեջանցի ղեկավարների դարավոր հանցավոր համագործակցությունը, թեև առանց այդ էլ ամեն ինչ ակնհայտ է. նրանք շարունակում են սպառել երբեմնի պատմական գերիշխանության ոգեշնչման լավագույն աղբյուրները՝ փորձելով դրանք կրկին կյանքի կոչել :

Այս հարձակումը համահունչ է Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությանը, որի ռազմական բյուջեն համարժեք է Հայաստանի ՀՆԱ-ին : Այն նաև արտացոլում է Էրդողանի ուժի դրսևորումը ինչպես իր երկրի սահմաններում ընդդիմադիրների և ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ, այնպես էլ սահմաններից դուրս նրա ճնշումները և անընդունելի միջամտությունը Միջերկրականի տարբեր պետությունների ներքին խնդիրներին : Եվ այս ամենը Եվրոպայի և նրա հարևան երկրների դեմ մշտական շանտաժի ֆոնին :

CCAF-ը կոչ է անում Մինսկի խմբի համանախագահներին առավելագույն խստությամբ արձագանքել Կովկասում Էրդողանի կլոնը և միաժամանակ կարիկատուրան հանդիսացող Իլհամ Ալիևի կազմակերպած այս ագրեսիային, որը պետք է խեղդել դեռևս սաղմնային վիճակում, որպեսզի տարաժաշրջանում կրկին չբռնկվի պատերազմը և անկանխատեսելի հետևանքներ չթողնի հմաշխարհային խաղաղության վրա :

CCAF-ը կոչ է անում մասնավորապես Ֆրանսիային լսելի դարձնել իր ձայնը և դատապարտել առանց բացառության ցանկացած զենքի կիրառություն հայկական սուբյեկտի նկատմամբ, որը Ցեղասպանությունից հարյուր տարի անց կերտում է ժաղովրդավարության և քաղաքակրթության կարևորագույն արժեքներ :

Վերջին րոպեին

Այսօր Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կարող են հրթիռակոծել Հայաստանի հանրապետության Մեծամոր քաղաքում տեղակայված ատոմակայանը : Նման հայտարարությունը ցույց է տալիս պատերազմական լուրջ հանցագործություն կատարելու ակնհայտ մտադրություն : Այն կարող է առաջացնել հումանիտար աղետ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ տարածաշրջանում :

Նման հայտարարությունը ահաբեկչության ակնհայտ սպառնալիք է քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, ինչը բացարձակապես արգելված է միջազգային մարդասիրական օրենքով :

Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը հրավիրում է քաղաքացիական անձանց սպառնացող և մարդու իրավունքների միջազգային համակարգին վնաս հասցնող հայտարարության վրա։

