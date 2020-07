Le soutien de François Rochebloine

Communiqué

Une nouvelle fois l’Azerbaïdjan voudrait apparaître comme l’agressé alors qu’il est l’agresseur comme il vient de le démontrer dans la région du Tavouch !

Je condamne avec la plus grande fermeté cette nouvelle agression de l’Azerbaïdjan et de son dictateur Aliev avec le soutien de la Turquie et un autre dictateur Erdogan !

Ces nouvelles attaques doivent être dénoncées et condamnées avec la plus grande fermeté car il s’agit d’une volonté manifeste de l’axe turco-azerbaidjanais d’étouffer la République d’Arménie, et ce qui reste du peuple arménien sur son territoire historique.

Cette agression est aussi une attaque des dictatures contre une démocratie.

La France coprésident du groupe de Minsk doit intervenir avant que la situation se dégrade encore plus.

Je me réjouis de voir les responsables de collectivités françaises jumelées avec de communes arméniennes ou et ayant signés des chartes d’amitié avec des communes Artsakhiotes d’apporter leur soutien à leurs homologues.

Il est urgent d’agir, c’est la paix dans le Caucase qui est en jeu !

François Rochebloine