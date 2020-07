Ardzroun Hovhannisyan : nos batteries de missiles mobiles Osa-Akm modernisés sont performants face aux drones azéris dont une douzaine furent abattus

Les forces armées arméniennes de l’Arstakh ont abattu ce matin à 6h38 un drone tueur azéri de type « Orbiter-3 ». En Arménie les drones furent abattus par la batterie de missiles mobiles Osa-Akm a indiqué aujourd’hui 18 juillet Ardzroun Hovhannissyan instructeur militaire et ancien porte-parole du ministère arménien de la Défense. Ce drone fait partie de la douzaine de drones azéris abattus par les forces arméniennes à la frontière arméno-azérie de la région de Tavouch (nord-est de l’Arménie) et de l’Artsakh. Ardzroun Hovhannisyan évoquait la destruction de ce drone azéri dans le centre d’information sur le confit établi à Idjevan le chef-lieu du Tavouch.

« Nos opérations avec les Osa-Akm modernisés sont en général un succès et vous le voyez, elles sont performantes » dit Ardzroun Hovhannisyan.

Krikor Amirzayan