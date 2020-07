Bakou ne peut pas forcer l’Arménie à faire des concessions, dit Pashinyan aux dirigeants de l’UEE

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré vendredi aux dirigeants de l’Union économique eurasienne que la politique agressive de l’Azerbaïdjan, qui s’est manifestée cette semaine par des attaques caractérisées contre l’Arménie, ne brisera pas la détermination de son pays et ne pourra pas non plus contraindre les Arméniens à faire des concessions unilatérales dans le règlement du conflit du Karabakh.

S’exprimant devant le Conseil intergouvernemental de l’UEE à Minsk, la capitale du Belarus, M. Pashinyan a évoqué l’impératif de maintenir la paix alors que l’UEE et le monde entier luttent contre la pandémie mondiale de coronavirus.

« Comme vous le savez peut-être, ignorant les nombreux appels à la fin du conflit armé dans le contexte de la pandémie actuelle, y compris ceux qui figurent dans la déclaration conjointe du Conseil économique suprême eurasien du 14 avril et dans la déclaration du Secrétaire général des Nations unies du 23 mars, l’Azerbaïdjan a eu recours à une action militaire aux frontières nord-est de la République d’Arménie », a déclaré M. Pashinyan à ses collègues de l’UEE.

« Les forces armées arméniennes ne pouvaient pas ne pas répondre à ces actions provocatrices de l’Azerbaïdjan. Malheureusement, les provocations continuent à ce jour, favorisant la tension et l’imprévisibilité », a ajouté M. Pashinyan.

« La politique agressive de l’Azerbaïdjan dans la région ne mène nulle part. Elle ne réussira pas à briser la détermination de notre peuple et à nous forcer à faire des concessions déraisonnables et unilatérales dans le règlement du conflit du Haut-Karabakh », a affirmé M. Pashinyan. « Il n’y a pas de solution militaire au conflit et il n’y a pas d’alternative aux négociations de paix, ce qui est dans l’intérêt de tous les peuples de notre région ».

Un large éventail de questions relatives à l’intégration eurasienne dans les domaines du commerce, du fonctionnement des marchés intérieurs, de la concurrence, de l’industrie, de la réglementation technique et autres ont été abordées au cours de la réunion, qui était la première rencontre en personne des dirigeants de l’UEE. La réunion a également discuté d’un plan d’action global en matière de soins de santé visant à prévenir la propagation du COVID-19 et d’autres maladies infectieuses dans les pays membres.

Des initiatives prévoyant l’échange d’informations sur les grands projets ont également été discutées, ce qui permettra aux partenaires de l’UEE d’éviter les doublons, de prendre note des tendances de développement et d’utiliser efficacement les capacités de chacun lors de l’élaboration des plans de développement et des programmes d’investissement nationaux.