Des soldats arméniens prennent une photo avec un drone azéri SkyStriker abattu

Une photo de deux militaires arméniens détenant un drone SkyStriker israélien a été diffusée sur Internet, et ce drone Skystriker est l’un des 14 drones des forces armées azerbaïdjanaises que les forces armées arméniennes ont abattu depuis le 12 juillet.

L’expert militaire Vitaly Mangasaryan a publié la photo sur sa page Facebook.

Vitaly Mangasaryan a fourni des détails sur l’UAV dans une interview avec les médias arméniens.

« Il s’agit d’un drone Kamikaze israélien. Il n’y a pas beaucoup de données tactiques et techniques sur cet UAV sur Internet. Il existe des informations selon lesquelles l’UAV peut rester en l’air pendant deux heures, a deux régimes et peut lever une bombe de 5 à 10 kg », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la façon dont les forces armées arméniennes ont réussi à abattre le drone, l’expert militaire a déclaré : « Je pense que les unités compétentes pour la défense radioélectronique ont fait du bon travail. Lorsqu’il s’agit de tels UAV de frappe, il est très important de s’assurer que l’adversaire n’a pas le cerveau, car nos ingénieurs peuvent déchiffrer les schémas et les algorithmes et mener une bataille plus efficace contre de tels UAV. »

L’expert a déclaré que, selon différentes sources, cet UAV coûte entre 200 000 et 250 000 $.