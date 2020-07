L’Inde préoccupée par la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise

L’Inde est préoccupée par la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, a déclaré le porte-parole officiel du ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Nous avons vu des informations inquiétantes concernant des échanges de tirs à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les 12 et 13 juillet. L’Inde est préoccupée par cette situation qui menace la paix et la sécurité régionales », a déclaré le porte-parole.

« Nous exhortons les parties à maintenir la retenue et à prendre toutes les mesures possibles pour maintenir la paix à la frontière. L’Inde estime que toute résolution durable du conflit ne peut être obtenue que pacifiquement par le biais de négociations diplomatiques », poursuit le communiqué.

« À cet égard, nous soutenons les efforts continus du groupe de Minsk de l’OSCE pour une résolution pacifique du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan », a déclaré le porte-parole.