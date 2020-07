Nikol Pashinyan :« La politique agressive de l’Azerbaïdjan visant à intensifier les tensions ne mène nulle part »

La politique agressive de l’Azerbaïdjan visant à intensifier les tensions dans la région ne mène nulle part, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pasinyan lors de la séance du Conseil interparlementaire eurasien.

« Comme vous le savez, l’Azerbaïdjan, ignorant les nombreux appels à la fin d’un conflit armé en cas de pandémie, notamment ceux reflétés dans la déclaration conjointe du Conseil économique suprême eurasien du 14 avril et dans la déclaration du Secrétaire général de l’ONU le 23 mars, a entrepris une action militaire dans les frontières nord-est de l’Arménie. Les forces armées d’Arménie ne pouvaient que répondre à ces actions provocatrices de l’Azerbaïdjan », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan.

« Malheureusement, les provocations se poursuivent à ce jour, contribuant au maintien de la tension et à l’imprévisibilité de la situation », a-t-il déclaré.

Selon lui, la politique agressive de l’Azerbaïdjan visant à intensifier les tensions dans la région ne mène nulle part.

« Elle ne pourra pas briser la détermination de notre peuple et nous forcer à faire des concessions déraisonnables et unilatérales dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh. Il n’existe pas de solution militaire au conflit et il n’y a pas d’alternative aux négociations pacifiques, ce qui est dans l’intérêt de tous les peuples de notre région », a déclaré le Premier ministre arménien.