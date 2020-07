L’aide financière de l’Artsakh parvient aux Arméniens du Liban

Le 16 juillet, la Représentation permanente de la République d’Artsakh au Moyen-Orient a organisé des réunions à Beyrouth avec les chefs spirituels de la communauté arménienne pour transférer l’aide financière accordée aux Arméno-libanais par le gouvernement d’Artsakh sur instruction du président de la la République d’Artsakh Arayik Harutyunian.

Dans son message aux chefs spirituels, le Représentant permanent de la République d’Artsakh Karapet Kebabjian a noté : « Il est du devoir moral de tous les Arméniens de maintenir forte la communauté arménienne du Liban, une communauté qui a toujours soutenu le peuple arménien. »

« Le peuple d’Artsakh est toujours reconnaissant aux Arméno-Libanais et n’oublie pas la grande assistance que la communauté arménienne du Liban a apportée à l’Artsakh pendant les moments difficiles. Je souhaite que le Liban surmonte cette crise dès que possible et que nous nous réunissions en Artsakh dans un avenir proche », a-t-il ajouté.

À leur tour, les chefs spirituels de la communauté arménienne du Liban ont hautement apprécié l’assistance apportée par la République d’Artsakh, notant qu’elle avait une grande valeur symbolique et morale.