La menace de l’Azerbaïdjan de se retirer du processus de négociation n’est ni surprenante ni impressionnante selon le ministère des affaires étrangères

La menace de l’Azerbaïdjan de se retirer du processus de négociation ne nous surprend ni ne nous impressionne, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan, dans un communiqué.

Ces commentaires font suite aux déclarations récemment faites par les dirigeants azerbaïdjanais au sujet du processus de paix.

« Le conflit du Haut-Karabakg compte trois parties qui ont signé l’accord de cessez-le-feu. Par le passé, l’Azerbaïdjan a négocié avec le Haut-Karabagh et la République d’Arménie. L’Azerbaïdjan a ensuite refusé de négocier avec le Haut-Karabagh. Et maintenant, si l’Azerbaïdjan refuse de négocier avec l’Arménie sur le conflit du Haut-Karabagh, il n’est pas clair avec qui ce pays va négocier. Nous ne savons pas si l’Azerbaïdjan a l’intention de reprendre les négociations avec la partie du Haut-Karabagh ou non », a déclaré le porte-parole dans des commentaires à Interfax.

« Récemment, l’Azerbaïdjan a essayé de recourir aux menaces de guerre présentées dans différents emballages. Si cette récente menace de retrait des négociations est une nouvelle manifestation de ces menaces, elle ne nous surprend ni ne nous impressionne », a-t-elle ajouté.

Anna Naghdalyan a souligné que l’Arménie rejette le langage des menaces et défend une solution pacifique de la question.