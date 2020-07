Un soldat à la frontière arméno-azérie près de Chinari : hier toute la journée des drones tournaient au-dessus de nos têtes

Le service de presse du gouvernement arménien a publié vendredi 16 des images des habitants du village frontalier de Chinari dans la région de Tavouch (nord-est de l’Arménie). « Hier toute la journée au-dessus de nos têtes tournaient des drones » dit d’un ton désinvolte et nullement effrayé par la situation un soldat sur une position frontalière près de Chinari.

« Nous savons que sur ces terres depuis des années nous avons défendu la partie avec notre sang. Cette terre s’est imprégnée de la sueur de beaucoup de bâtisseurs et ne sera pas prise. Elle est notre véritable patrie » dit le père Abel Kardashyan. « Nous avons toujours tenu debout sur nos terres » dit Samvel Soghoyan le maire du village de Chinari et d’ajouter « nous sommes prêts à tout, notre courage est là, nous ne donnerons aucun pouce de terre. Nous savons que tout sera bien pour nous ». Artur Hovakimyan un commerçant de Chinari dit de côté « que la paix revienne afin qu’on puisse labourer nos terres et arriver à nos fins ».

Krikor Amirzayan