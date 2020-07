Les sénateurs Menendez et Booker condamnent l’attaque de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie

Les sénateurs Bob Menendez et Cory Booker ont condamné l’attaque de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et appelé à l’interruption de toute aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan.

Le texte intégral de leur déclaration commune se trouve ci-dessous :

« Nous sommes profondément préoccupés par les informations faisant état de violences le long de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. L’Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie, a choisi une voie de violence au lieu du processus pacifique et négocié mené par le Groupe de Minsk de l’OSCE. Nous demandons instamment l’arrêt des combats et la reprise immédiate des pourparlers de paix.

« Les actions récentes de Bakou n’ont fait qu’exacerber la violence et entraver les efforts visant à parvenir à une stabilité durable et à mettre fin pacifiquement au conflit du Haut-Karabagh, nous forçant à soulever à nouveau de sérieuses questions sur nos niveaux actuels d’assistance militaire au gouvernement azerbaïdjanais. Il est absurde de fournir près de 120 millions de dollars d’aide à la sécurité à un régime qui bafoue un processus de paix coprésidé par les États-Unis. Nous appelons l’administration Trump à suspendre immédiatement cette assistance et à respecter pleinement l’article 907 de la loi de soutien à la liberté. »