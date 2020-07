Nikol Pachinian était à Minsk au à rencontre des Premiers ministres des pays de l’Union économique eurasiatique

A Minsk la capitale de la Biélorussie a débuté hier vendredi la rencontre inter-gouvernementale des pays de l’Union économique euroasiatique (UEEA) en présence du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et ses homologues de Russie, BIelorussie, Kazakhstan et Kirghizie. Le chef du gouvernement de Moldavie, Ion Kikou était également invité, la Moldavie ayant le statut d’observateur. Le Conseil des ministres de l’Union économique euroasiatique est dirigé par le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko. L’ordre du jour était chargé avec l’intégration dans le périmètre de l’UEEA, le commerce interne, la concurrence, la productivité et la technicité. La lutte contre les maladies infectieuses dont le coronavirus était également à l’ordre du jour des discussions. Tout comme les investissements et les plans de développements de chaque Etat membre ainsi que l’énergie.

Krikor Amirzayan