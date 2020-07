Joaquin Caparros : je suis agréablement surpris par la volonté et l’engagement des joueurs de la sélection nationale d’Arménie

L’Espagnol Joaquin Caparros, le sélectionneur national arménien est en Arménie depuis plusieurs semaines. Il s’investit dans l’étude des clubs arméniens et des joueurs Arméniens tant en Arménie que ceux évoluant dans des championnats étrangers. Vendredi, lors d’une conférence de presse à Erévan, le sélectionneur arménien s’est déclaré « agréablement surpris de la volonté et de l’engagement des footballeurs de la sélection nationale d’Arménie ». L’Espagnol n’a pas oublié de saluer l’équipe d’Ararat-Armenia (Erévan) qui a conquis le titre de champion d’Arménie pour la seconde fois d’affilée. « Nous avons regardé un certain nombre de rencontres du championnat arménien et les vidéos prises vont nous être très utiles pour plus tard » dit Joaquin Caparros. Il est décidé à recarder davantage l’équipe nationale et suivre de près les joueurs et repérer « de nouveaux talents qui mèneront le football arménien vers les sommets ».

Le nouveau sélectionneur arménien doit relever un défi de taille : qualifier l’Arménie pour la Ligue européenne des Nations. Avec les premières rencontres qualificatives qui débuteront début septembre.

Krikor Amirzayan