Les Arméniens ont capturé un drone azéri intact

Un drone azéri d’attaque SkyStriker, de fabrication israélienne a été capturé intact par les forces arméniennes dans la région frontalière du Tavouch a indiqué l’expert militaire arménien Vitali Mangasaryan qui a publié sur sa page facebook la photo du drone capturé.

« C’est une capture très intéressante » écrit-il en affirmant qu’il est très rare de capturer un drone intact lors des conflits car les engins sont bourrés d’électronique et lorsqu’ils ne fonctionnent plus, le drone tombe et s’abime. Mais le drone des forces azéries que les Arméniens ont récupéré peut révéler beaucoup sur l’intérêt des azéris et fonctionner une nouvelle fois ".

« Si cet engin est intact entre nos mais, c’est que l’ennemi a des problèmes et après l’étude de ce drone par nos ingénieurs, l’ennemi azéri aura des problèmes encore plus graves ! » conclut Vitali Mangasaryan.

