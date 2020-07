Tina Kandelaki : avec les Arméniens le langage de la force ne réussira pas !

La productrice, journaliste et présentatrice de la télévision en Russie, Tina Kandelaki qui est d’origine arménienne et géorgienne, a dans un message posté sur Telegram affirmé qu’en observant les siècles passés, il faut comprendre que le langage de la force n’est pas possible avec les Arméniens.

« Dans mon corps, comme vous le savez, circule le sang arménien (…) un peuple arménien qui a traversé de nombreux drames dont le génocide dont il fut victime de la part de l’Empire ottoman. Lors des affrontements actuels arméno-azéris on compte une nouvelle fois des victimes. Tirs, attaques commandos, bombardements aux armes lourdes. A Bakou on manifeste pour commencer la guerre. En faveur de la guerre ! C’est juste le bon moment pour penser que l’histoire n’apprend rien. Mais il n’en est pas ainsi. L’histoire apprend que les Arméniens n’ont pas abdiqué même lorsque leur existence était en danger. Il ne succombera pas maintenant encore. Mais le conflit et la mort des hommes doit s’arrêter immédiatement. A travers le regard des siècles passés nous devons savoir qu’avec l’Arménie le langage de la force ne fonctionnera pas. Chaque personne qui a un peu de sang arménien défendra ce peuple qui a une histoire riche et difficile, car la justice est du côté du peuple arménien » a écrit Tina Kandelaki.

Krikor Amirzayan