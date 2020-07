Le mensuel britannique KCW London publie un reportage sur l’Artsakh et invite à sa découverte

Le mensuel britannique KCW London vient de consacrer dans son dernier numéro un reportage invitant ses lecteurs à visiter et découvrir le charme de l’Artsakh. Sous le titre « Artsakh. Découverte des routes cachées » KCW London va à la découverte de l’Artsakh avec un reportage photographique de très belle qualité. Le journal affirme que le tourisme s’y développe très rapidement dans cette république de 11 500 km² et dont la capitale et la plus grande ville est Stepanakert. « Il y a de nombreuses raisons pour choisir le tourisme vers l’Artsakh » écrit KCW London. Parmi ces raisons citons « la nature sauvage et le silence », « La découverte d’une culture ancienne », « les joies de la gastronomie » et « se resourcer positivement »…



Krikor Amirzayan