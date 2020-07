Le député azéri Arzou Nagiyev évoque à la chaîne turque IPN un nombre très important de soldats azéris tués à la frontière avec l’Arménie

Arzou Nagiyev un député azéri a déclaré le 15 juillet à la chaîne de télévision turque IPN rien que pour la journée du 15 juillet les forces armées de l’Azerbaïdjan auraient enterré dans les régions de Tavuz et Ghazakh 15 soldats azéris tués dans les affrontements contre les Arméniens.

Le 14 juillet Bakou avait reconnu la perte de 11 soldats. Le lendemain aucun communiqué officiel n’avait été réalisé par l’Azerbaïdjan. Nous apprenions que plus de la moitié des 11 soldats tués étaient de la région de Sumgaït -de triste mémoire- et d’Agstafa. Or les enterrements de 15 soldats étaient réalisés dans les régions de Tavuz et Ghazakh, ce qui veut dire qu’il y eut d’autres enterrements à Soumgaït et Agstafa. Suite à la déclaration de ce député azéri ainsi que d’autres personnalités d’oppositions, nous pouvons comprendre que les pertes de l’armée azéries sont beaucoup plus importantes et que les autorités azéries cachent la vérité à leurs citoyens. Ces chiffres n’incluent pas les dizaines de soldats Azéris tués le lendemain 16 juillet lors d’une attaque d’un commando azéri sur des positions arméniennes du Tavouch.

Krikor Amirzayan