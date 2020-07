Vendredi 17 juillet 2020 -Briefing de presse de 11 h en direct du Tavush

Artsrun Hovhannisyan a présenté la situation opérationnelle le long des frontières de l’État arménien lors d’un briefing quotidien à Ijevan dans le Tavush. Il a dit qu’hier et hier soir, la partie azerbaïdjanaise, utilisant principalement des armes à feu de gros calibre, a violé le cessez-le-feu plus de 120 fois. L’artillerie de grande taille ou d’autres armements de gros calibre n’ont pas été utilisés. Il a souligné que le feu azerbaïdjanais était enregistré non seulement dans la direction du Tavush où la plupart des combats avaient eu lieu au cours des derniers jours, mais le long de toute la frontière du Tavush jusqu’à Noyemberyan ; les forces azerbaïdjanaises tiraient également à la frontière du Gegharkunik où le 2 ème corps d’armée de l’armée arménienne est situé et le long de la frontière nationale du Nakhitchevan, où le 4 ème et 5 ème corps d’armée arménienne sont positionnés. On peut dire que malgré cela, la situation s’est dégradée. En ce qui concerne nos blessés, le nombre n’a pas changé, il reste encore un soldat qui reste dans un état critique.

Hier soir, un développement intéressant a eu lieu, a déclaré Artsrun Hovhannisyan. Un faux SMS écrit en arménien mais en utilisant des lettres latines a été envoyé à un certain nombre d’utilisateurs arméniens. Les opérateurs de télécommunication ont résolu le problème et de nouveaux SMS sont envoyés pour réfuter les allégations [Les pirates azerbaïdjanais ont pu briser le système de l’un des petits fournisseurs coopérant avec les opérateurs mobiles arméniens et envoyer de faux SMS aux utilisateurs du site du ministère de la Défense. En ce moment, Ucom est en contact avec ce fournisseur et ils travaillent pour renforcer la sécurité du système. Le SMS a dit que la situation était tendue et que les forces arméniennes avaient subi de lourdes pertes. Pour le moment, il n’y a pas de coup de feu, la situation est calme, a dit Artsrun Hovhannisyan.

Questions des journalistes.

Question : Hier, le comité d’enquête a publié une déclaration sur le nombre de soldats blessés. Il y a quelques écarts dans les chiffres. Vous aviez dit 20 blessés, ils ont dit 30.

Artsrun Hovhannisyan : Il n’y a pas de divergence dans la réalité. Il y a eu 36 incidents de blessure, mais beaucoup de ces soldats n’ont subi que des blessures mineures, ils ont rapidement été soignés et sont retournés à leurs positions. Seulement dix de ces soldats continuent d’être traités ; cinq d’entre eux sont dans un état grave et un est dans un état critique. Voilà la réalité avec les statistiques. Le comité d’enquête, même lorsqu’il y a un incident où le soldat n’est que très légèrement blessé, enregistre cela et c’est pourquoi leur nombre est légèrement différent.

Question : Est-ce que la partie azerbaïdjanaise a récupéré les corps de leurs morts et blessés qui ont été laissés sur le champ de bataille ?

Artsrun Hovhannisyan : je n’ai pas de mises à jour sur cette question parce que c’est un processus très long et parce que nous sommes en communication directe avec la partie azerbaïdjanaise. Mais le Bureau du Médiateur ainsi que la Commission qui travaille sur le transfert des prisonniers de guerre sont confrontés à cette question.

Question : M. Hovhannisyan, que pouvez-vous dire de la situation sur la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan ?

Artsrun Hovhannisyan : Une escalade de la situation sur la ligne de contact n’a pas été observée, bien que le côté azerbaïdjanais ait utilisé des armes de grand calibre.

Question : Les drones azerbaïdjanais ont été très actifs hier en journée, comment va la situation maintenant ?

Artsrun Hovhannisyan : ils semblent avoir reculé, il n’y a pas eu d’activité de drone depuis hier soir.

Question : Vous avez dit qu’il y avait eu une fusillade tout au long de la frontière de l’État arménien-azerbaïdjanais, pouvez-vous préciser quel type d’action l’adversaire a pris au Nakhitchevan et Gegh

Artsrun Hovhannisyan : Il n’y a pas eu d’action spécifique, ils ont simplement tiré à l’aide d’armes à feu.

Question : Pourriez-vous fournir des informations sur la situation au Nakhitchevan ? La partie azerbaïdjanaise a-t-elle lancé une action dans la direction de Gegharkunik ?

Artsrun Hovhannisyan : La partie azerbaïdjanaise n’a lancé aucune opération dans la direction de Gegharkunik, mais il y a eu des coups de feu.

Question : Avez-vous des mises à jour sur la santé des civils blessés dans le village de Chinari ?

Artsrun Hovhannisyan : mes mises à jour datant de la nuit dernière, sa santé est stable, il a été transféré à Erevan, il n’y a pas de danger pour sa vie. Il a environ 11-12 % de brûlures sur son corps.