Liberté Algérie : Escalade à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

AU MOINS NEUF MILITAIRES TUÉS DANS DES COMBATS

Escalade à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

De nouveaux combats meurtriers ont opposé, hier, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, provoquant la mort d’au moins neuf militaires, malgré les appels internationaux à la retenue, notamment de la Russie, la grande puissance régionale. Ces affrontements, dans le district frontalier de Tovouz, opposent deux ennemis de longue date et constituent les heurts les plus graves depuis plusieurs années, ce qui laisse craindre un conflit à même d’ébranler le Caucase, une région instable. L’Azerbaïdjan a annoncé, hier, mardi, la mort de sept de ses soldats ainsi que d’un civil. Ce pays avait déjà fait état de quatre militaires tués dans ses rangs au cours des deux derniers jours. Le bilan total côté azerbaïdjanais a été ainsi porté à 11 soldats et un civil tués.

