Jeune Afrique : Derrière les troubles au Haut-Karabagh, la rivalité entre Russie et Turquie

16 juillet 2020 à 16h39 |

Mis à jour le 17 juillet 2020 à 09h20

Le conflit dans cette enclave caucasienne, que se dispute l’Arménie et l’Azerbaïdjan, reflète la confrontation entre Moscou – allié des Arméniens – et Ankara – soutien des Azerbaïdjanais turcophones – sur les scènes syrienne et libyenne.

