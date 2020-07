Kim Kardashian informe ses 179 millions de followers sur l’agression azérie

Kim Kardashian utilise son influence massive sur les médias sociaux pour mettre en lumière la dernière flambée des combats entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Jeudi, la star de la télé-réalité devenue une guerrière de 39 ans, a informé ses 179 millions de followers sur Instagram que le ministère azerbaïdjanais de la Défense avait menacé de bombarder la patrie ancestrale de son père.

« Malgré une pandémie mondiale en cours, l’Azerbaïdjan a violé l’appel de l’ONU pour un cessez-le-feu des attaques provoquées contre la République d’Arménie », a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Elle a ajouté : « Les structures civiles en Arménie ont été ciblées, et l’Azerbaïdjan menace maintenant de bombarder la centrale nucléaire en Arménie. »

« Des amendements à la loi du Congrès sur l’autorisation de la défense nationale seront votés la semaine prochaine pour garantir que les États-Unis ne permettent pas à l’Azerbaïdjan de bénéficier d’une aide militaire qui serait utilisée contre l’Arménie et l’Artsakh », a-t-elle expliqué.

Ensuite, elle a exhorté la communauté internationale à « faire attention et à intervenir« avec des mesures politiques et diplomatiques pour » empêcher une escalade inutile et la perte de vies humaines. »

La mère de quatre enfants a exprimé son soutien à ses compatriotes arméniens et a prié pour ceux « impliqués dans les récentes tensions à la frontière du pays. »

« J’exhorte à une résolution pacifique de ces attaques provoquées au cours de cette pandémie déjà très difficile », a-t-elle conclu, avant d’encourager ses fans à appeler leurs sénateurs et représentants, pour soutenir l’Arménie.

L’étudiante en droit en herbe, qui étudie pour passer le concours du barreau en Californie, a baptisé ses trois plus jeunes enfants en Arménie l’année dernière.