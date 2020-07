Un journaliste allemand condamné pour « propagande terroriste »

Un tribunal d’Istanbul a condamné jeudi par

contumace un journaliste germano-turc à près de trois ans de prison pour

« propagande terroriste », à l’issue d’un procès qui a suscité des tensions

diplomatiques entre la Turquie et l’Allemagne.

Deniz Yücel, journaliste au quotidien allemand Die Welt, a été reconnu

coupable de « propagande terroriste » pour le compte du Parti des travailleurs

du Kurdistan (PKK) et condamné à deux ans, neuf mois et 22 jours de prison,

selon la décision de justice consultée par l’AFP.

Le PKK, qui livre une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984, est

qualifié de groupe « terroriste » par Ankara et ses alliés occidentaux.

Deniz Yücel a en revanche été acquitté des chefs d’accusation d’"incitation

à la haine« et de »propagande" pour le compte du mouvement du prédicateur

Fethullah Gülen, bête noire du président Recep Tayyip Erdogan.

Le tribunal a cependant décidé de porter plainte à son encontre pour

« insulte au chef de l’Etat » et « dénigrement de l’Etat et des institutions »,

pour avoir notamment qualifié de « putschiste » M. Erdogan.

M. Yücel a dénoncé auprès de l’AFP une « sentence illégale » et indiqué qu’il

allait faire appel.

Le journaliste âgé de 46 ans avait été incarcéré en Turquie pendant un an

avant d’être libéré et de quitter le territoire turc pour l’Allemagne en

février 2018.

Son arrestation avait soulevé une vague d’indignation et de mobilisation en

Allemagne, et largement contribué à tendre les relations entre Berlin et

Ankara.

Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a d’ailleurs estimé jeudi que

la condamnation de M. Yücel « envoie un signal absolument mauvais » et "ne

contribue pas non plus à renforcer la confiance dans l’application des

principes de l’État de droit en Turquie".

Des organisations de défense des droits humains s’inquiètent régulièrement

de l’érosion de la liberté de la presse en Turquie, en particulier depuis une

tentative de putsch en 2016 qui a été suivie d’une répression tous azimuts.

De nombreux journalistes travaillant pour la presse locale et

internationale ont été interpellés et condamnés à des peines de prison.

La Turquie figure à la 154e place au classement mondial de la liberté de

presse de l’ONG Reporters sans frontières.

