Déclaration du Ministère des Affaires Etrangères d’Arménie sur la reprise des opérations militaires de l’Azerbaïdjan en direction de la région de Tavush

Le 16 juillet, tôt le matin, les groupes de combat des forces armées azerbaïdjanaises ont repris leurs opérations militaires à la frontière de la République d’Arménie dans les environs des villages d’Aygepar et de Movses avec l’utilisation de mortiers et d’artillerie lourde. Ayant reçu une réponse adéquate des forces armées de la République d’Arménie, les forces azerbaïdjanaises ont été repoussées avec des pertes. Sans gain sur le champ de bataille, les unités militaires azerbaïdjanaises ont commencé à bombarder les villages de Movses et Aygepar, en ciblant délibérément les infrastructures civiles et la population.

Il convient de souligner que cette agression constitue une violation perfide de l’accord de cessation des actions militaires conclu plus tôt et a eu lieu à la suite de la déclaration du 15 juillet des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE sur l’établissement d’un calme relatif à la frontière.

Du fait de sa politique à courte vue, les dirigeants militaro-politiques de l’Azerbaïdjan se trouvent dans une impasse et recourent désormais à des mesures périlleuses et mal conçues dont ils porteront également la responsabilité devant leur propre peuple.

Le ministre des Affaires étrangères est en contact permanent avec la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE. Dans la situation actuelle, les efforts visant à restaurer, à préserver et à renforcer inconditionnellement et complètement le cessez-le-feu sont impératifs.