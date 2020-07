Certains partis politiques turcs condamnent « l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan »

Les groupes parlementaires AK Parti, CHP, MHP et IYI Parti ont condamné, dans un communiqué commun, « l’attaque de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan ».

La vice-présidente du parlement turc, Sureyya Sadi Bilgic, a lu en séance le communiqué commun signé par les groupes parlementaires AK Parti, CHP, MHP et IYI Parti, condamnant l’attaque de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan.

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’attaque lancée le 12 juillet par les Forces arméniennes contre la région azerbaïdjanaise de Tovuz », a insisté le document avant de poursuivre :

"L’Arménie est sur la mauvaise voie. Ces attaques, qui constituent un nouvel exemple de l’attitude agressive connue de l’Arménie, qui occupe le territoire azerbaïdjanais du Haut-Karabagh et ses régions environnantes depuis des années, est le plus grand obstacle à la paix et à la stabilité permanentes dans le Caucase du Sud.

Nous invitons la communauté internationale à réagir face à ce comportement agressif de l’Arménie, qui néglige le droit et la loi. Nous réitérons notre soutien au règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh dans le cadre des frontières internationalement reconnues et de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

L’Arménie doit se conformer aux décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’OSCE et se retirer du territoire azerbaïdjanais qu’elle occupe.

Toujours dans l’esprit de deux États une seule nation, partisane de la paix et de la stabilité, la Turquie continuera de soutenir les efforts avec tous ses moyens pour la restauration de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

A cette occasion, nous présentons nos condoléances au peuple ami et frère de l’Azerbaïdjan ainsi qu’a son gouvernement pour les martyrs et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés" a conclu le document.

On notera le refus du Parti démocratique des peuples (HDP) de se joindre à cette déclaration.