Nicolas Daragon

Inquiétude pour notre ville jumelle Idjevan face à l’agression de l’Arménie par l’Azerbaïdjan

Depuis le 12 juillet, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive en territoire arménien dans la région du Tavouch dont le chef-lieu, Idjevan, est notre ville jumelle depuis 1995.

Ce coup de force rappelle la fragilité de cette zone frontalière soumise aux aléas des négociations de paix autour du règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh.

Il y a quelques jours le président azéri évoquait la guerre comme solution du règlement de ce conflit. La réalité de ces dernières heures nous oblige à penser que c’est l’option militaire qui a été choisie en attaquant ouvertement l’Arménie.

Je fais part aujourd’hui de mon inquiétude pour nos amis Arméniens et la population d’Idjevan, confrontés à l’insécurité. Nous souhaitons les assurer de tout notre soutien.

Je condamne fermement l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et cette violation des frontières établies et reconnues par le droit international.

Je souhaite que nos autorités nationales exigent rapidement de l’Azerbaïdjan l’arrêt de ses opérations militaires contre l’Arménie et j’espère que la communauté internationale agira fortement contre cette agression caractérisée qui risque de rompre l’équilibre précaire de la région du Sud-Caucase.

L’inaction de notre pays - puissance d’équilibre - serait un signal de tolérance à l’agression inacceptable.