Troisième point de presse du centre d’information de crise dans le Tavush

Présentant la situation à la frontière, Artsrun Hovhannisyan a déclaré que les forces azerbaïdjanaises ont déployé des drones de combat sur la ville de Berd blessant un citoyen, puis frappant le véhicule des premiers secours du ministère des Situations d’urgence alors qu’ils tentaient de fournir de l’aide (comme indiqué précédemment, les premiers secours n’ont pas été blessés). Il n’y a pas d’autres blessures.

Au cours de la journée, les forces armées arméniennes ont autorisé la partie azerbaïdjanaise à récupérer les corps de leurs tués et blessés qui avaient été laissés sur le champ de bataille la nuit précédente. Artsrun Hovhannisyan a expliqué que des photos des corps avaient été publiées par le ministère de l’Arménie, cependant, il y avait aussi d’autres corps laissés dans d’autres endroits. Artsrun Hovhannisyan a déclaré que les médias azerbaïdjanais avaient publié de fausses informations affirmant que ces corps se trouvaient sur le territoire azerbaïdjanais, créant ce qu’il a qualifié de « contradiction comique ». Si ces corps se trouvaient sur leur territoire, alors pourquoi y ont-ils été laissés si longtemps ou si les corps se trouvaient sur leur territoire, comment étaient-ils sous notre contrôle et qui exigeait notre consentement pour que ces corps soient retrouvés ? Vous pouvez tirer vos propres conclusions, a déclaré Artsrun Hovhannisyan.

Selon Artsrun Hovhanissyan, pendant la journée, la machine de propagande azerbaïdjanaise a également offert un autre « chef-d’œuvre ». En réponse à des commentaires individuels sur les réseaux sociaux arméniens suggérant que l’Arménie frappe des cibles d’importance stratégique en Azerbaïdjan, le ministère de l’Azerbaïdjan a annoncé officiellement qu’il était prêt à frapper la centrale nucléaire arménienne. Artsrun Hovhannisyan a déclaré qu’aucune annonce officielle n’avait été faite par un organisme officiel arménien pour frapper des cibles civiles stratégiques ou non stratégiques en Azerbaïdjan. En outre, Artsrun Hovhanissyan a déclaré qu’il avait personnellement annoncé qu’aucune maison dans les villages azerbaïdjanais n’avait été prise pour cible par les forces armées arméniennes. Le corps diplomatique arménien et les organes compétents ont déjà signalé l’annonce de l’Azerbaïdjan à la communauté internationale, car cette annonce est par essence criminelle.

Le gouverneur régional du Tavush Hayk Chobanyan a déclaré que, tôt le matin, les militaires azerbaïdjanais ont bombardé la ville de Berd et les villages de Tavush. Jusqu’à la seconde moitié de la journée, les citoyens se sont effectivement abrités dans leurs bunkers ou sous-sols mais malheureusement, au cours de la seconde moitié de la journée, un habitant de 48 ans du village de Chinari a été blessé à la suite d’une frappe de drone de combat. Le résident est actuellement dans un état stable. Parce que la partie azerbaïdjanaise a utilisé des drones, il est juste de dire que la plupart des villages frontaliers ont été ciblés. Hayk Chobanyan a noté qu’en dépit du fait qu’un citoyen a été blessé, la population s’est mobilisée assez efficacement. À partir d’aujourd’hui, les autorités municipales ont également alloué plus de refuges pour les civils et s’efforcent désormais de garantir l’approvisionnement en eau, en couvertures, etc. Jusqu’à présent, la population civile utilisait exclusivement ses sous-sols ou abris de fortune.

Hayk Chobanyan a déclaré que la commission qui a été constituée par la décision du gouvernement a déjà commencé à accéder aux dommages causés aux biens des civils. Depuis le début des hostilités, 51 structures ont été endommagées par la partie azerbaïdjanaise, dont quatre infrastructures, quatre transports, du bétail et 41 bâtiments, dont 22 ont été détruits aujourd’hui. Deux des bâtiments doivent être reconstruits, tandis que les autres bâtiments peuvent être réparés. Hayk Chobanyan a déclaré que des infrastructures endommagées, il ne restait plus que deux conduites d’eau à réparer. Le Gouverneur a condamné le recours à la force et les menaces contre la population civile.

Des questions :

Télévision publique, Mushegh Isakhanyan : est-ce la première fois que l’Azerbaïdjan menace de frapper la centrale nucléaire de Metsamor ? Y a-t-il eu d’autres moments ou cas où des déclarations similaires ont été faites ?

Artsrun Hovhannisyan : Je ne me souviens pas s’il y ait jamais eu de déclaration officielle de l’Azerbaïdjan. Je suis très heureux que nos diplomates et experts aient déjà soulevé la question auprès de la communauté internationale. Je peux seulement ajouter que toute personne qui fait de tels commentaires doit être soumise à des tests psychologiques.

Azatutyun, Sarkis Harutuynyan : Lors de votre exposé plus tôt dans la journée, vous avez dit qu’à la suite des opérations militaires, environ 10 à 20 soldats azerbaïdjanais avaient été tués. Plus tard, le ministère de la Défense a déclaré qu’il autoriserait la partie azerbaïdjanaise à récupérer les corps de leurs soldats. Le ministère a publié des photos montrant les corps et a été informé que les corps se trouvaient ailleurs. Avez-vous pu déterminer exactement le nombre de victimes azerbaïdjanaises ?

Artsrun Hovhannisyan : En ce moment, selon les photos que nous avons sous la main [et qui ont été publiées], il y a 10 victimes azerbaïdjanaises. Si nous ajoutons cela à d’autres endroits où il y a des corps et ceux qui ont été récupérés [alors que les unités battaient en retraite], y compris ceux qui ont été blessés mais qui sont décédés plus tard, nous pouvons calculer qu’à partir d’une unité de 100 soldats, il y en a entre 25 et 40 victimes.

Question de suivi : ces soldats faisaient-ils partie de leurs unités d’opérations spéciales ?

Artsrun Hovhannisyan : Oui, et leurs propres médias ont confirmé que la Brigade d’opérations spéciales de Yashma avait été déployée pour la mission. Cette [Yashma] est une unité d’élite. Et il est très logique que les jours précédents, leurs 3e corps d’armée et leurs unités frontalières n’aient pas été en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités militaires, et l’unité d’élite a été appelée dans le discours « emphatique » de leur président.

Spoutnik Arménie, Davit Galstyan : Concernant les drones, le ministère a déclaré que la partie arménienne avait abattu 13 drones. Pourriez-vous préciser combien nous avons abattu ? Combien d’UAV utilisés par la partie azerbaïdjanaise ont effectivement atteint leurs cibles ?

Artsrun Hovhannisyan : Les drones de combat sont un problème partout et sont largement utilisés lors des conflits militaires dans le monde. Si nous considérons le nombre de drones utilisés par l’Azerbaïdjan, combien ont réellement atteint leurs cibles et combien ont été perdus, je peux dire que l’armée arménienne a enregistré un succès sans précédent. Et si nous considérons également le fait que le troisième corps d’armée de l’armée de défense arménienne utilise principalement Osa-AKM, qui n’est pas un modèle très avancé, il est juste de dire que l’armée arménienne a enregistré d’excellents résultats.

Question de suivi : quelle est la condition du citoyen blessé ?

Hayk Chobanyan : Selon les dernières mises à jour, le patient est dans un état stable et a été transféré à Erevan. Nous espérons qu’il se rétablira bientôt.

Radio publique, Karen Ghazaryan : M. Chobanyan, vous avez dit que les bâtiments étaient ciblés, pouvez-vous être plus précis sur le type de bâtiments ?

Hayk Chobanyan : Il s’agissait principalement de maisons familiales, il y avait aussi plusieurs bâtiments publics comme le jardin d’enfants d’Aygepar et je voudrais remercier la municipalité d’Erevan d’avoir entrepris la reconstruction du jardin d’enfants.

168 heures, Oksana Hayrapetyan : M. Hovhannisyan, veuillez présenter la situation à la frontière pendant la journée et indiquer si les forces armées arméniennes continuent de contrôler la situation.

Artsrun Hovhannisyan : De 17 h à 19 h 30, les bombardements ont repris après un calme relatif plus tôt dans la journée. La situation est pour le moment relativement calme, mais la dynamique est telle qu’elle évolue rapidement et c’est pourquoi nous avions prévenu qu’il pourrait y avoir un briefing imprévu. Nous continuons de garder la situation sous contrôle total. Nous continuons de surveiller de près tout mouvement de l’adversaire que ce soit sur terre ou dans les airs et sommes prêts à contrer toute attaque.

Télévision publique, Mushegh Isakhanyan : M. Chobanyan, vous avez dit que la reconstruction commencerait demain mais vous avez également dit qu’il y avait toujours une menace de danger ; cela signifie-t-il que les réparations pourraient ne pas commencer demain comme prévu ?

Hayk Chobanyan : Les réparations commenceront demain comme prévu, malheureusement presque tous les bâtiments sont dans des endroits où il y a un certain danger, cependant, il existe encore certains types de construction qui peuvent être effectués avec un risque minimal. Dans tous les cas, le travail d’organisation ou des tâches comme le transport de matériaux de construction commenceront demain. Je voudrais également dire que j’ai reçu des dizaines d’appels et de messages tout au long de la journée de la part de personnes et d’organisations proposant d’aider à la construction.

Spoutnik Arménie, Davit Galstyan : Je viens de recevoir des informations selon lesquelles les médias azerbaïdjanais diffusent une vidéo qui, selon eux, montre un poste de l’armée arménien touché. Pouvez-vous commenter ?

Artsrun Hovhannisyan : Je n’ai pas de telles informations pour le moment. Si c’est vrai, nous l’annoncerons en dehors du briefing.

Télévision publique, Mushegh Isakhanyan : M. Hovhannisyan pourriez-vous fournir des mises à jour concernant la situation sur la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan et Nakhitchevan ?

Artsrun Hovhannisyan : La situation dans ces deux directions reste stable et aucun changement significatif n’a été observé.

Factor TV, Robert Ananyan : Parce que les actions militaires se sont poursuivies aujourd’hui, pourriez-vous fournir des mises à jour concernant le nombre de soldats blessés et si l’armée azerbaïdjanaise a changé les types d’armements utilisés contre la partie arménienne ?

Artsrun Hovhannisyan : Le nombre de militaires blessés n’a pas changé. L’un reste dans un état critique, tandis que les autres sont dans un état stable. Depuis le 12 juillet, l’Azerbaïdjan utilise le même type d’armes.

Azatutyun, Sarkis Harutyunyan : Monsieur Hovhannisyan, vous avez écrit plus tôt que l’adversaire subit des pertes considérables, pouvez-vous nous dire quelles sont ces pertes ?

Artsrun Hovhannisyan : Il est difficile de fournir une estimation claire pour le moment ; d’après ce que nous avons observé, il pourrait y avoir 10 à 20 victimes, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Nous attendrons une annonce officielle de la part de l’Azerbaïdjan, puis évaluerons la situation car nous connaissons déjà les marges dans lesquelles ils pourraient mal informer / se situer. La partie arménienne n’a fait ni morts ni blessés à la suite des actions militaires qui ont eu lieu la nuit. Depuis ce matin, la situation de nos blessés n’a pas changé, un soldat reste dans un état extrêmement critique (l’Arménie compte 10 blessés actuellement soignés dans les hôpitaux). En ce qui concerne les équipements militaires, nous avons détruit ce qui semble être un char ou une autre sorte d’artillerie lourde, nous avons également pu clairement voir de la fumée s’échapper de différentes sources.

Factor TV, Robert Ananyan : Compte tenu du fait que la partie azerbaïdjanaise a subi de graves pertes, à la fois humaines et matérielles, et peut-être aussi territoriales, quelle est selon vous leur stratégie en ce moment et comment évaluez-vous l’annonce du président Ilham Aliyev à la suite d’une à Bakou pour soutenir la guerre, mais comme il l’a lui-même admis, seulement 150 personnes s’étaient portées volontaires.

Artsrun Hovhannisyan : Permettez-moi de répondre d’un point de vue purement stratégique. Il est difficile de comprendre quelle est leur stratégie, il n’y a pas une telle stratégie de manuel. Vous pouvez tirer vos propres conclusions quant à ce que cela signifie lorsque seulement 150 personnes s’inscrivent pour faire du bénévolat.

Télévision publique, Mushegh Isakhanyan : M. Chobanyan, nous sommes dans les villages qui ont été touchés hier, il y a eu plus de bombardements la nuit, avez-vous une estimation du nombre de maisons touchées de façon irréparable et de celles qui ont subi des dommages mineurs et réparables ?

Hayk Chobanyan : Une vingtaine de maisons ont été touchées hier, il y en a qui ont subi des dommages facilement réparables et d’autres qui seraient difficiles à dire pour le moment si elles sont irréparables ou non. Dix autres ont été bombardés pendant la nuit. Nous avons donc 30 maisons qui ont été touchées. L’estimation initiale est qu’il y a deux maisons que nous devrons probablement reconstruire complètement.

Spoutnik Arménie, Davit Galstyan : Monsieur Hovhannisyan, pourriez-vous préciser s’il n’y a eu que des tentatives d’infiltration par l’armée azerbaïdjanaise ?

Artsrun Hovhannisyan : Je ne voudrais pas dire qu’il n’y a eu que deux tentatives d’infiltrationcar parfois des stratégies mixtes sont mises en œuvre pendant les opérations militaires et, tout en abattant des UAV, les forces armées répondent simultanément aux actions terrestres de l’Azerbaïdjan. Deux des tentatives de détournement signalées par le ministère étaient celles qui avaient la plus grande ampleur (plus de 100 militaires étaient impliqués). L’ampleur de ces deux opérations permet de dire qu’elles étaient beaucoup plus fortes que les exemples classiques d’une tentative de détournement.

Question complémentaire : la partie arménienne a abattu plus de 13 drones azerbaïdjanais. La situation, en termes de frappes aériennes, s’est-elle aggravée ou est-elle restée la même ?

Artsrun Hovhannisyan : Par rapport aux premiers jours, l’intensité de la situation en termes de frappes aériennes a diminué. Lors du briefing d’hier, j’ai dit que les forces armées arméniennes suivaient de près les mouvements des militaires azerbaïdjanais et étaient prêtes à répondre à toutes les provocations sur terre comme dans les airs. Les résultats enregistrés aujourd’hui dans la matinée sont la preuve de notre préparation.

PARA TV : Avons-nous des informations pour savoir si les batteries d’artillerie azerbaïdjanaises continuent d’être placées près des colonies azerbaïdjanaises ? Quel a été l’armement le plus lourd utilisé lors des récentes opérations ?

Artsrun Hovhannisyan : L’artillerie et les chars ont été utilisés pendant les opérations tôt le matin, ce qui est généralement utilisé lors d’attaques similaires. Je ne pense pas que l’Azerbaïdjan ait soudainement commencé à respecter les droits de l’homme ou à valoriser ses propres citoyens et je pense que les artilleries restent situées près des populations civiles car elles peuvent toujours s’en servir comme justification d’une attaque.

Question : Lors de la réunion d’information du gouvernement, ils ont également évoqué l’incapacité des camions de pompiers à atteindre les incendies. Y a-t-il des mises à jour sur la situation ?

Hayk Chobanyan : Tous les incendies ont déjà été éteints et oui, il y avait des difficultés à atteindre les incendies parce que la maison en feu à Aygepar était directement à la frontière. Les militaires du ministère des Situations d’urgence ont commencé à contenir l’incendie jusqu’à ce qu’il soit possible pour le camion d’incendie de les atteindre. Hayk Chobanyan a déclaré que les villageois qui ne peuvent plus rester chez eux se sont vu proposer d’autres logements temporaires. Il y aura donc une aide monétaire.