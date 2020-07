Les secrétaires d’État et de défense des États-Unis invités à contester la rhétorique anti-arménienne de la Turquie

Le Caucus arménien appelle les secrétaires d’État et de défense à condamner l’agression azerbaïdjanaise, à contester la rhétorique anti-arménienne de la Turquie et à revoir l’aide militaire américaine au gouvernement azerbaïdjanais de plus en plus hostile.

« Les États-Unis ne devraient pas aider et encourager un État imprudent et autocratique comme l’Azerbaïdjan pour quelque raison que ce soit, surtout pas lorsqu’il menace un partenaire démocratique comme l’Arménie », ont déclaré le représentant Frank Pallone Jr., le représentant Adam Schiff, le représentant Gus Bilirakis et la représentante du Congrès. Jackie Speier.