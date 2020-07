La guerre des mots se poursuit entre Erevan et Ankara

Alors que les combats ont repris entre les forces arméniennes et azéries, la guerre des mots se durcit aussi entre l’Arménie et la Turquie, alliée inconditionnelle de Bakou, qui s’accusent de chercher à destabiliser le Sud Caucase. En écho à son allié azéri, la Turquie avait été prompte à accuser l’Arménie d’avoir engage les hostilités et provoqué les combats qui opposent, depuis dimanche, les forces arméniennes et azéries sur la frontière arméno-azérie, où plusieurs localités de la province de Tavouch, au nord-est de l’Arménie, ont été visés par l’artillerie azérie. Ankara en a profité pour réaffirmer son (...)