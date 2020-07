Selon Garo Paylan le président turc Erdogan verse de l’huile sur le feu dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Selon Garo Paylan le député Arménien représentant le parti pro-kurde HDP (Parti Démocratie des Peuples) du Parlement du Turquie, le président turc Erdogan déverse de l’huile sur le feu dans le conflit arméno-azéri. « Lors de la présente tension entre deux pays voisins nous ne devons encourager aucune partie et tenter de régler les problèmes par la justice. La propagande raciste et de l’extrémisme religieux cause de grands dommages à la paix dans la région » a affirmé Garo Paylan.

Le député répondait aux récentes déclarations de soutien à l’Azerbaïdjan par le président turc Recep Erdogan, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Tous trois condamnant « l’attitude agressive de l’Arménie ».

Krikor Amirzayan