Selon Moscou la Russie travaillerait pour désamorcer la tension entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Maria Zakharova la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la Russie et son ministère de la Défense travaille à désamorcer le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en prévention de tensions futures et de la normalisation de la situation. A la question des journalistes à savoir si une rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères rencontrera ses homologues de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, Maria Zakharova a répondu que si de telles rencontres devaient être organisées, les journalistes seraient informés à temps.

Krikor Amirzayan