La Turquie qui a réalisé le Premier génocide du 20e siècle dont furent victimes 1,5 million d’Arméniens qui prend ouvertement partie pour l’Azerbaïdjan contre l’Arménie…menace l’Arménie !

Face aux succès enregistrés sur le terrain de sa défense par l’armée arménienne, Hulusi Akar le ministre turc de la Défense vient de mettre en garde l’Arménie « l’Arménie devra répondre de ses actes » a-t-il déclaré le 16 juillet lors de la réception à Ankara de Ramiz Tahirov le vice-ministre azéri de la Défense. La réunion se tenait en compagnie de hauts-gradés militaires Turcs. « La Turquie est près de toutes ses forces à soutenir l’Azerbaïdjan, pays frère (…) les deux peuples qui ont une langue, une religion commune et des liens historiques accordent une importance à leur amitié et leur unité » dit le ministre turc de la Défense et d’affirmer que les actes de l’Arménie ne resteront pas sans réponses. « Comme par le passé, aujourd’hui encore nos sommes aux côtés de nos frères azéris et contre toutes les attaques dont ils font l’objet (…) les forces armées de Turquie continueront leur soutien (…) qu’il n’y ait pas de doute. Comme l’a dit notre président, ces pas réalisés par les Arméniens sont au-dessus de leur capacité. Nous disons que qu’ils vont tomber dans le piège qu’ils ont tendu et vont couler, ils répondront pour leurs actes » a déclaré Hulusi Akar en compagnie de son homologue azéri.

Krikor Amirzayan