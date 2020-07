L’intensification temporaire des combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a entraîné la mort d’au moins seize personnes et les appels internationaux à l’apaisement restent vains sur le long terme. Selon Gaïdz Minassian, enseignant à Science Po et expert international associé au CERI, ils doivent se faire plus efficaces pour éviter la création d’un troisième front après celui de la Syrie et de la Libye.

https://www.la-croix.com/Monde/Au-Nagorny-Karabakh-les-tensions-sont-toujours-latentes-entre-lArmenie-lAzerbaidjan-2020-07-15-1201105036?fbclid=IwAR3He3yX6UYpgARESl75YNPc6W8FU9MDItsV3LDNEDbO0ZKJqTBECq2EG-I