Les allusions négationnistes d’Ankara

Le ministère turc des Affaires étrangère a répondu par un communiqué à la déclaration faite mercredi par le ministère arménien des Affaires étrangères.

“Nous observons que l’Arménie essaye maintenant de recourir à une campagne de diffamation hypocrite contre la Turquie afin de dissimuler ses propres actions agressives contre l’Azerbaïdjan.

Cette attitude hypocrite de l’Arménie, qui occupe illégalement le territoire azerbaïdjanais depuis de nombreuses années, révèle clairement qui est le véritable obstacle à l’établissement d’une paix et d’une stabilité durables dans le Caucase du sud.

Mener une politique étrangère avec de telles accusations et calomnies hors contexte ne profitera ni à la région, ni à l’Arménie.

Cette approche est la manifestation d’une mentalité qui construit son identité en ne tirant que de l’hostilité de l’interprétation unilatérale de l’histoire et qui tente de légitimer sa propre agressivité en violation du droit international. Cette mentalité déficiente qui alimente un nationalisme agressif est déplorable, mais pas surprenante.

Les autorités arméniennes doivent revenir à la raison et apprendre, dès que possible, à faire partie des solutions, et non des problèmes, dans le Caucase du sud”, précise le communiqué.