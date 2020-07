L’Arménie prête à autoriser l’Azerbaïdjan à récupérer les corps de ses soldats

La partie arménienne est prête à autoriser la récupération des corps des soldats azerbaïdjanais tués si certaines conditions sont remplies.

« Si les forces armées azerbaïdjanaises arrêtent les coups de feu et que des conditions favorables sont créées, la partie arménienne est prête à permettre à la partie azerbaïdjanaise de récupérer et de rapatrier les soldats morts et blessés sur le champ de bataille », a déclaré le porte-parole du ministère arménien de la Défense, Shushan Stepanyan.