Le porte-parole du ministère azéri de la Défense évoque l’attaque de la centrale nucléaire arménienne de Medzamor, oubliant qu’elle toucherait également la Turquie et l’Azerbaïdjan…

Vakif Dargyakhli le responsable du service de presse du ministère azéri de la Défense s’est rendu compte un peu tard de sa bourde, alors que les réseaux sociaux diffusaient avec délectation la bêtise de ce responsable…

Vakif Dargyakhli avait déclaré le plus sérieusement du monde que « La partie arménienne ne doit pas oublier le fait que les forces de frappe modernes de l’armée azérie permettent avec une très grande précision de frapper la centrale nucléaire de Medzamor qui deviendrait une catastrophe en Arménie ». Une déclaration relayée par les médias azéris. Mais ce responsable azéri ne s’était pas rendu compte qu’en cas d’attaque de la centrale thermonucléaire arménienne, toute la région -y compris la Turquie et l’Azerbaïdjan- seraient affectées…

De plus Vakif Dargyakhli avait oublié que l’Arménie possédait une couverture aérienne anti-missile et que ses forces de frappes -à l’exemple des fameux Iskander-M dont l’Arménie dispose mais pas l’Azerbaïdjan- pouvaient frapper n’importe quel territoire de l’Azerbaïdjan et détruire la totalité du pays…

Mais la grande peur de l’Azerbaïdjan est liée à la plus grande centrale hydroélectrique du sud du Caucase, celle de Minguetchaour (Mingatchevir). En cas d’attaque d’un missile arménien, les deux-tiers de l’Azerbaïdjan seraient inondés sous plusieurs mètres d’eau. Mais le même Vakif Dargyakhli désirant écarter l’angoisse des azéris déclarait aussitôt après son plan d’attaque de Medzamor « le relief où se situe le barrage de Minguetchaour, les travaux de renforcement effectués comme le système de défense anti-aérienne ne permettront pas de l’atteindre ». Sauf que les missiles Iskander-M dont l’Arménie dispose de plusieurs dizaines d’exemplaires sont des missiles anti-missiles et atteignent imparablement leur objectif…

Krikor Amirzayan